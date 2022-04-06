IKBY'de petrol rafinesine roketli saldırı - Son Dakika
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IKBY'de petrol rafinesine roketli saldırı

06.04.2022 23:04
IKBY'de petrol rafinesine roketli saldırı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bir petrol rafinerisine roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bir petrol rafinerisine roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinin doğusunda yer alan Habat ilçesindeki bir petrol rafinerisi roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Roketlerin söz konusu rafinenin yakınlarına düştüğü ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel IKBY'de petrol rafinesine roketli saldırı - Son Dakika


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