IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı - Son Dakika
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IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı

24.05.2022 23:49

- IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde yayın yapan yerel bir radyo istasyonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

- IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı

ERBİL - Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde yayın yapan yerel bir radyo istasyonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde yayın yapan yerel bir radyo istasyonu roketli saldırı düzenlendi. Irak basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Duhok - Zaho kentleri arasında yer alan yerel bir radyo istasyonunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradığı ifade edilerek, saldırı sonucu radyo istasyonunda büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. Saldırıda can kaybının olmadığı bildirildi.

Bazı kaynaklar ise, saldırının terör örgütü PKK/ YPG tarafından yapıldığını öne sürdü.

IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı
IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı
IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı
IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı

YORUMLAR
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MUĞLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, O ANLAR KAMERADA MUĞLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, O ANLAR KAMERADA Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı - Son Dakika


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