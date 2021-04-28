IKBY'de Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

IKBY'de Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak

28.04.2021 20:30
IKBY'de Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak, System.String[]

Son dönemde korona virüsü (Covid-19) vakalarında büyük artışın yaşandığı Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Ramazan Bayram'ı boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Son dönemde korona virüsü (Covid-19) vakalarında büyük artışın yaşandığı Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Ramazan Bayram'ı boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Korona virüs salgını etkisini artırmaya devam ederken, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birçok Müslüman ülke bayramda sokağa çıkma yasağını yeniden gündemine aldı. Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Korona Virüsle Mücadele Yüksek Komisyonu, IKBY İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı ile toplantı düzenledi. Toplantı ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, vatandaşların sağlıklarını korumak için IKYB'nin bütün kentlerinde Ramazan Bayramı boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Salgının yayılmasını önlemek için vatandaşları sağlık kurallarına uymaya davet eden Adil, IKBY hükümeti Hindistan ile bütün seyahatleri askıya alındığını belirterek, Hindistan'dan gelenlerin 14 gün karantina altına alınacağını açıkladı.

IKBY'de son 24 saatte bin 31 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 149 bin 140'a, 16 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 5'e ulaştı. - ERBİL

Sokağa Çıkma Yasağı, Ramazan Bayramı, Koronavirüs, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel IKBY'de Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika


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