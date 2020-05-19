IKBY'de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Karara uymayanların cezalandırılacağı vurgulanan açıklamada, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve ambulansların yasak kapsamı dışında olduğu aktarıldı.

IKBY İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, bayramın ilk gününden itibaren 72 saat boyunca tüm vilayetlerde tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

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