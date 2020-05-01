IKBY'de sokağa çıkma yasağı 10 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), korona virüsü ile mücadele kapsamından 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı 10 Mayıs'a kadar uzatıldı.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle hükümetler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada bu gece saat 24.00'te sona erecek olan sokağa çıkma yasağının 10 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Bakanlık, sokağa çıkma yasağının 19.00'dan 24.00'e kadar uygulanacağını aktarırken, yasağı delenlerin ağır şekilde cezalandırılacağına vurgu yaptı.



IKBY'de toplam korona virüs vaka sayısı 372'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, taburcu olanların sayısı ise 325'e ulaştı.



IKBY'de 14 Mart'tan bu yanan uygulanan sokağa çıkma yasağı Ramazan ayında kısmen kaldırıldı. - ERBİL