IKBY'de sokağa çıkma yasağı 10 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi'nde (IKBY) korona virüsle mücadele kapsamında 2 haftadır uygulanan sokağa çıkma yasağını 10 Nisan'a kadar uzatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok yerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi İçişleri Bakanı Reyber Ahmet bugün düzenlediği basın toplantısında 14 Mart'tan bu yana korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 10 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı, sokağa çıkma yasağının binlerce kişinin korona virüse yakalanmasına engel olduğunu belirtirken, yurt dışından gelenlerin IKBY'ye girmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Bakan, IKBY'de bulunan evlerine geri dönmek isteyen vatandaşlara 72 saat süre tanındığını bildirirken, sokağa çıkma yasağını uymayanlar hakkında yasal sürecin başlatılacağını ifade etti.

IKBY Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 12 vakanın yaşandığını açıklarken, toplam korona virüs vaka sayısının 162'ye ulaştığını duyurdu. Bakanlık, 2 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, 57 kişinin ise taburcu olduğunu açıkladı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)