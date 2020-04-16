IKBY'de sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mart ayının ortasında ilan ettiği sokağa çıkma yasağını 23 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 23 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildiği duyuruldu. Bakanlık, şehirler arası seferlere uygulanan yasağın devam edeceğini bildirdi.



IKBY'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayında resmi kurumlarda başlatılan tatil dün 2 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. IKBY'de toplam korona virüs vaka sayısı 335'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4'e ulaşırken, 227 kişi ise korona virüsü yenerek taburcu edildi. - ERBİL