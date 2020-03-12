IKBY'de taziye merasimine katılan 10 kişi korona virüs şüphesiyle karantinada - Son Dakika
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IKBY'de taziye merasimine katılan 10 kişi korona virüs şüphesiyle karantinada

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde taziye merasimine katılan 10 kişinin, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

IKBY'de taziye merasimine katılan 10 kişi korona virüs şüphesiyle karantinada, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde taziye merasimine katılan 10 kişinin, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.


Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde İl Sağlık Müdürlüğü Müdürü Sabah Havrami düzenlediği basın toplantısında, uyarılara rağmen kentte düzenlenen bir taziye merasimine katılan 10 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle karantina altına alındıklarını belirtti. Vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın kalabalık yerlerden uzak durma talimatına uymaya çağıran Havrami, söz konusu kişilerin sağlık kontrolünden geçirileceğini ifade etti.


IKBY'nin Sağlık Bakanlığı verilerine göre bölgede 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1 kişi de taburcu oldu. - ERBİL

Süleymaniye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:02 Kaynak: İHA
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