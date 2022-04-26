IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

26.04.2022 20:52
IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı planını engellediğini ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiğini açıklarken, 1 ton patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı planını engellediğini ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiğini açıklarken, 1 ton patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya Irak'ta büyük darbe vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, PKK'nın IKBY'ye karşı planının engellediği ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, IKBY Güvenlik Konseyi'nin vatandaşların can güvenliğini sağlamak için gösterdiği çabalar sonucu 17 Nisan tarihinde Duhok ili sınırı içerisinde terör örgütü PKK'ya ait 1 ton PETN patlayıcı, 10 Konkurs tanksavar füzesi, 23 saldırı dron motoru, bin 200 gaz maskesi ve 375 Kalaşnikof yedek parçasının ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, sanık Yunus Ahmet'in patlayıcı ve silahları Rudi Hüseyin adlı PKK'lı bir terörist aracılığıyla elde ettiği belirtilerek, IKBY'de eylem gerçekleştirmek için terör örgütü PKK'ya teslim edeceğini itiraf ettiği aktarıldı. - ERBİL

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Darbe, Terör, IKBY, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: IKBY'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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