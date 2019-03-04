Son Dakika Haberleri: Ikby'de Tutuklanan Muhalefet Lideri Kefaletle Serbest

Ikby'de Tutuklanan Muhalefet Lideri Kefaletle Serbest

2 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) "devlet memurunu aşağılamak" suçlamasıyla dün tutuklanan muhalefetteki Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar Abdulvahid kefaletle serbest bırakıldı.

Ikby'de Tutuklanan Muhalefet Lideri Kefaletle Serbest, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) "devlet memurunu aşağılamak" suçlamasıyla dün tutuklanan muhalefetteki Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar Abdulvahid kefaletle serbest bırakıldı.

Yeni Nesil Hareketi'nin yayın organı NRT TV'nin haberine göre, Süleymaniye Mahkemesi dün Abdulvahid hakkında verdiği tutuklama kararını değiştirerek kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Abdulvahid bir gün süren tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı.

IKBY'deki muhalefet lideri Abdulvahid, dün, Süleymaniye Mahkemesi'nin aldığı karar gereğince tutuklanmıştı.


Abdulvahid, mahkeme salonuna girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz yasalara saygı duyup mahkemeye gidiyoruz. Kendimizden şüphe duymuyoruz ve yasaları ihlal etmedik. Başımızı koyduğumuz yolda tutuklanma, işkence ve ölüm dahi var." ifadelerini kullanmıştı.

Şasivar Abdulvahid, 20 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin 3 Ekim 2017'de hayatını kaybeden kurucu lideri Celal Talabani'nin oğullarının bir gün Süleymaniye'de asılacağını" savunmuştu.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de düzenlenen milletvekili seçimlerinde Yeni Nesil Hareketi, 8 milletvekili çıkararak dördüncü parti olmuştu.

Abdulvahid, IKBY'de henüz kurulamayan koalisyon hükümetinde yer almayacaklarını belirterek muhalefette kalacaklarını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Süleymaniye, Güncel
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