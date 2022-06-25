IKBY'de yaz tatili için Türkiye tercih ediliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) halk eğitim, ticaret, tedavi ve alışverişin yanı sıra özellikle yaz aylarında tatil için de Türkiye'yi tercih ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyenler vize, bilet ve tatil kampanyalarına ilişkin turizm acentelerine akın ediyor.

AA muhabirine konuşan turizm acenteleri, bölge halkının tatil için çoğunlukla Türkiye'yi tercih ettiğini, özellikle Antalya, Trabzon ve İstanbul'un en sık gidilen şehirler arasında yer aldığını kaydetti.

"Dizi ve filmlerde görülen yerleri ziyaret için de gidenler var"

Erbil'de turizm acentesi Abdulrahman Rahman, IKBY'de yaz mevsiminin çok sıcak geçtiğini ve bu dönemde tatile gidenlerin daha çok Türkiye'ye seyahat ettiğini söyledi.

Rahman, Türkiye'nin coğrafi olarak yakın olması ve turistik bölgelerinin çokluğunun insanların tercihinde etkili olduğuna işaret etti.

Genellikle her yaş grubundan olmak üzere çoğunlukla gençler ve ailelerin Türkiye'ye tatile gittiğini belirten Rahman, "Dizi ve filmlerde görülen yerleri ziyaret etmek ya da konser izlemek için de gidenler var." ifadelerini kullandı.

Balayı tatilini Türkiye'de geçiriyorlar

Başka bir turizm acentesi Mohammed Sherzad, bölgede tatil için en çok tercih edilen yerin Türkiye olduğuna işaret ederek, insanların özellikle Antalya'daki her şey dahil kampanyalı otellere gittiğini söyledi.

Balayı tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gidenlerin de olduğunu belirten Sherzad, yaşlıların ise çok sıcak yerleri seçmediğini, daha çok Trabzon'a gittiklerini, yeşillik alan ve yaylaları ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sherzad, Antalya'dan sonra İstanbul'un da sıklıkla ziyaret edildiğini, bu kentin alışveriş nedeniyle de tercih edildiğine dikkati çekerek, "Çoğunlukla Antalya ve Trabzon'a gidenler, İstanbul'dan geçip sonra Erbil'e dönüyorlar." dedi.

Havayollarının yanı sıra insanların bir kısmının da araçla Türkiye'ye gittiğini belirten Sherzad, bu kişilerin çoğunun ilk gece dinlenmek amacıyla Gaziantep'te kaldığını ve yolculuklarına farklı şehirleri gezerek devam ettiklerini kaydetti.

Haziran ve ekim ayları arasında Türkiye'ye seyahatler artıyor

Bir başka işletmeci Zirak Burhan ise diğer mevsimlere göre yazları Türkiye'ye gidenlerin sayısının daha çok olduğunu, özellikle haziran-ekim döneminin yoğun geçtiğini belirtti.

Tatil dışında ticaret ve eğitim gibi amaçlarla da Türkiye'nin ziyaret edildiğini aktaran Burhan, başta İstanbul ve Ankara'daki hastaneler olmak üzere tedavi amaçlı seyahatler de yapıldığını vurguladı.

Burhan, Türkiye'yi ziyaret etmek için Erbil'deki acentelere başvuranlar arasında Irak vatandaşları dışında İran ve Suriye gibi komşu ülkelerin vatandaşlarının da yer aldığını kaydetti.