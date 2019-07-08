Son Dakika Haberleri: IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak
Son Dakika Güncel Haber

IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.

IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.
IKBY Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günü düzenlenecek olağan oturumda, hükümet için güven oylaması yapılacak. Hükümetin güvenoyu alması halinde başbakan ve bakanlar yemin ederek görevlerine başlayacak.
Çarşamba günü yapılacak oturumda ayrıca, Mesrur Barzani yeni hükümetin programını da açıklayacak.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 12 Haziran'da hükümeti kurma görevini Mesrur Barzani'ye vermişti.
Kurulacak koalisyon hükümetinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi ile Türkmen ve Hristiyanlar yer alırken, Yeni Nesil Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile İslami Toplum Partisi (Komel) muhalefette kalacaklarını açıklamıştı.
IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tabi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:51 Kaynak: AA
Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü sunucu Nur Viral ile eski başdanışman Cemil Ertem boşandı mı? Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi Ali Babacan'ın istifa kararını dünya basını böyle duyurdu Son dakika! Hamile kadına dehşeti yaşayan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:26:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]