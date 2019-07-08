IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak
1 saat önce
IKBY'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.
IKBY'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:07
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