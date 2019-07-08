Son Dakika Haberleri: IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak
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IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak

1 saat önce

IKBY'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.

IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak, System.String[]
IKBY'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:07 
Mesut Barzani, Ekonomi
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