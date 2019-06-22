Son Dakika Haberleri: IKBY'de yeni kabinede Türkmenlere bir bakanlık verilecek
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IKBY'de yeni kabinede Türkmenlere bir bakanlık verilecek

1 saat önce

- Heyetin karşılanması Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile Röportaj Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni hükümet kabinesinde Türkmenlere bir bakanlık verileceği belirtildi.

- Heyetin karşılanması
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile Röportaj Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni hükümet kabinesinde Türkmenlere bir bakanlık verileceği belirtildi.
IKBY hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani başkanlığından oluşan üst düzey bir heyet Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığını ziyaret ederek, hükümet kurma kabinesinin oluşması konusunu ele aldı.
Görüşmenin ardından ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenlerin IKBY'de kurulacak hükümet kabinesinde bir bakanlıkla temsil edileceğini söyledi.
Olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Maruf, "ITC ve Türkmenlerin bölgede hükümete katılması önemlidir. Türkmen Kürt ilişkileri ve ITC ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) arasında olan ilişkileri açısından önemli." diye konuştu.
IKBY'de yeni kabinede Türkmenlere bir bakanlık verilecek
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:14 Kaynak: AA
Erbil, Güncel
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