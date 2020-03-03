IKBY'de yeni tip koronavirüs nedeniyle cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı - Son Dakika
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IKBY'de yeni tip koronavirüs nedeniyle cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslam Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bölgedeki cuma hutbelerinin süresinin kısaltılması, 3 gün olan taziye merasimlerinin de geçici olarak kaldırılması kararı aldı.

IKBY'de yeni tip koronavirüs nedeniyle cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslam Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bölgedeki cuma hutbelerinin süresinin kısaltılması, 3 gün olan taziye merasimlerinin de geçici olarak kaldırılması kararı aldı.

İslam Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Veysi, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, 5 koronavirüs vakasının tespit edildiği IKBY'de Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemlere dair açıklamalarda bulundu.

İnsanları bir araya getiren kandil benzeri dini etkinlikler ve taziye merasimlerinin geçici olarak kaldırıldığını belirten Veysi, bir saat olan cuma hutbelerinin de 12 dakikaya indirilmesine karar verildiğini kaydetti.

Veysi, "Koronavirüse yakalanan veya şüpheli durumda olanlar cuma hutbelerine iyileşinceye kadar gelmeyebilirler." dedi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, dün yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta İran'dan gelen 2 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını, böylece Irak'taki vaka sayısının 21'e çıktığını bildirmişti.

Irak Bölgesel Yönetimi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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