IKBY'de yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime 28 gün ara verildi - Son Dakika
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IKBY'de yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime 28 gün ara verildi

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek için tüm vilayetlerde okullara 28 gün ara verildiğini duyurdu.

IKBY'de yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime 28 gün ara verildi, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek için tüm vilayetlerde okullara 28 gün ara verildiğini duyurdu.

Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani başkanlığında bakanlar kurulunun Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek için Erbil'de bir toplantı düzenlediği ifade edildi.

IKBY'nin 4 vilayeti Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'de üniversiteler dahil tüm okullardaki eğitime 24 Mart tarihine kadar ara verilmesini kararlaştırıldığı, Irak'ın diğer bölgelerinden IKBY'ye yapılacak ziyaretlerin sınırlandırılacağı ve zorunlu ziyaretçilerin de gerekli tıbbi gözetimden geçirileceği belirtildi.

Erbil'in İran ile kontrolündeki 3 sınır kapısını ticari geçişlere kapatmasının ardından halk arasında ortaya çıkan endişeye de değinilen açıklamada, durumdan fayda sağlamak isteyenlere izin verilmeyeceği aktarıldı.

IKBY, dün, ikinci bir talimata kadar kontrolünde bulunan Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan gümrük kapılarında İran ile karşılıklı ticari geçişleri askıya almıştı.

Benzin ihtiyacının bir kısmını İran'dan ithal eden IKBY'nin bu kararı, halk arasında endişeye neden olmuştu.

Irak'ta koronavirüs vakası


Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.


Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.


IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.


Irak'ın Necef kentinde, dün İranlı bir öğrencide ve bugün de Kerkük'te aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak Bölgesel Yönetimi, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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