IKBY'deki anayasa değişikliği öncesi Türkmenlerden çalıştay - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) anayasa değişikliği için hazırlıklar sürerken, Türkmenler haklarını güvence altına alabilmek için çalıştay düzenledi.

Irak'ın kuzeyinden yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) anayasa değişikliği için hazırlıklar sürürüyor. Başkent Erbil'de Türkmenler haklarını güvence altına alabilmek için çalıştay düzenledi. Çalıştaya, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, IKBY Meclisi Sekreteri Muna Kahveci, IKBY Parlamentosu Türkmen milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Aydın Maruf yaptığı açıklamada, çalıştayda Türkmen siyasi partilerinin bir araya gelmesi önemli bir adım olduğunu belirterek, "IKBY anayasası ile ilgili bugün bir istişare toplantısı düzenledik, anayasada Türkmenlerin haklarıyla ilgili bir araya gelerek hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde milletvekilleri ve Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanlığı ile çalışmalar devam edecek" dedi.

Çalıştayın amacı modern bir anayasada Türkmenlerin siyasi ve kültürel haklarını güvence altına almak olduğunu aktaran Maruf, "Bir araya gelen Türkmen siyasi partilerinin ortak isteğini Türkmen milletvekilleri aracılığıyla Parlamento Başkanlığı'na sunulacak" ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin mevcut anayasaya ilişkin görüşleri hakkında konuşan Maruf, "Bununla ilgili farklı görüşler var, bizim isteğimiz Türkmenlerin en aktif şekilde buradaki siyasi oluşumda yer almasıdır" dedi.

"Bütün Türkmenlerin görüşlerinin milli hak doğrultusunda olması güzel bir şey"

IKBY Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi Milletvekili İmdat Bilal ise, uzun bir zamanın ardından Türkmenlerin anayasa konusunu görüşmek için bir araya geldiğini belirterek, "Anayasada Türkmenlerin taleplerini görüşmek için istişare toplantısı düzenledik. Bütün Türkmenlerin görüşlerinin milli hak doğrultusunda olması güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın IKBY Parlamentosu milletvekilleri ve Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanlık tarafından düzenlendiğini hatırlatan Bilal, "Bu toplantı 2 aşamalı olacak. Birinci bir komisyon kurulacak bu komisyon görevi bütün Türkmen siyasi partilerinin taleplerini toplayacak ve 2. Aşamada ise, siyasi, milli, idari haklarımızın yanı sıra bayrak ve milli marş konuları var. Türkmenlerin bölgede 2. Millet olarak tanınması ve Türkmencenin Kürtçeden sonra 2. Resmi dil olarak kabul edilmesi konularını görüştük" dedi.

Anayasanın 2013'te yazıldığını belirten Bilal, "Uzun bir arada sonra bazı maddelerin aktif edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Bizim için önemli bölgede başkanlığı, parlamento başkanlığı, hükümette ve yargıda temsil edilmemizdir" ifadelerini kullandı.

"IKBY bölgesinin gelirinden Türkmenlerin hakkını talep ediyoruz"

Bilal, "Bölgede 2'inci ana unsur olduğumuz için bölgenin gelirlerinden bizim de payımız olması gerekiyor. Ne yazık bu bugüne kadar Türkmenler ve diğer etnik gruplar için yapılmadı ve bölgenin geliri belli siyasi partilere dağıtıldı. Biz Türkmenler resmi ve kurumsal bir şekilde IKBY bölgesinin gelirinden 2'inci ana unsur olan Türkmenlerin hakkını talep ediyoruz" dedi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)