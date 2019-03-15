Son Dakika Haberleri: Ikby'deki Hapishanelerde Binden Fazla Deaş Hükümlüsü Var

Ikby'deki Hapishanelerde Binden Fazla Deaş Hükümlüsü Var

51 dakika önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKBY), son 3 yılda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 2 bin 652 kişinin yakalandığı açıklandı.

Ikby'deki Hapishanelerde Binden Fazla Deaş Hükümlüsü Var, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKBY), son 3 yılda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 2 bin 652 kişinin yakalandığı açıklandı.

IKBY Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ şüphelisi olarak gözaltına alınan ve daha sonra mahkeme nezdinde suçlarını itiraf eden 1100 hükümlünün bölgedeki hapishanelerde tutulduğunu belirtti.

Son 3 yıl içinde toplam 2 bin 652 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Zebari, bunlardan 870'inin suçsuz oldukları ortaya çıkınca serbest bırakıldıkları bilgisini verdi.

Zebari, 682 sanık hakkında ise soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Komite Başkanı, DEAŞ şüphelileri arasında yabancı uyrukluların olup olmadığına, hangi bölgelerde yakalandıklarına ve hükümlülerin cezalarına ilişkin bilgi vermedi.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul kentini ele geçirdikten 2 ay sonra IKBY'nin Erbil kentine doğru saldırıya geçmiş, teröristlerle Peşmerge arasında 3 yıldan uzun süren bir çatışma başlamıştı.

IKBY Peşmerge Bakanlığı, 2017'ye kadar DEAŞ ile çatışmalarda 1700 Peşmerge'nin öldüğünü, 9 bin 700'ünün de yaralandığını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:56 Kaynak: AA

Irak Bölgesel Yönetimi, Güncel
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