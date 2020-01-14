IKBY'deki iç göçmen ve sığınmacı sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY'deki iç göçmen ve sığınmacı sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika

IKBY'deki iç göçmen ve sığınmacı sayısı 1 milyonu aştı

7 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), terör ve iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden 1 milyon 50 bin iç göçmen ve sığınmacı bulunuyor.

IKBY'deki iç göçmen ve sığınmacı sayısı 1 milyonu aştı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), terör ve iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden 1 milyon 50 bin iç göçmen ve sığınmacı bulunuyor.

IKBY İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, iç göçmen ve sığınmacıların duruma ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporda, Erbil, Süleymaniye ve Duhok vilayetlerinde toplam 1 milyon 50 bin iç göçmen ve sığınmacının bulunduğu, iç göçmenlerin yüzde 20'sinin 28 kampa, sığınmacıların yüzde 40'ının da 10 kampa dağıldığı kaydedildi.

İç göçmen ve sığınmacıların yarısının kadın ve çocuklardan oluştuğu bilgisine yer verilen raporda, bu kişilerin yüzde 47'sinin Erbil, yüzde 33'ünün Duhok ve yüzde 20'sinin Süleymaniye'de barındığı aktarıldı.

Suriyeli sığınmacılar ve Iraklı iç göçmenler

Suriye'de 2011'in sonunda iç savaşın patlak vermesi üzerine, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde ikamet eden birçok Suriyeli Kürt, IKBY'e göç etti. Sığınmacılar, başta Erbil olmak üzere, kamplarda veya kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde hayatlarına devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinin ardından, Irak'ta, yoğunlukla Sünnilerin ikamet ettiği vilayetlerden IKBY'ye doğru, iç göç yaşanmıştı.

Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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