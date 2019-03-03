Son Dakika Haberleri: Ikby'deki Muhalefet Partisi Lideri Tutuklandı

Ikby'deki Muhalefet Partisi Lideri Tutuklandı

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetteki Yeni Nesil Hareketinin lideri Şasivar Abdulvahid tutukladı.

Ikby'deki Muhalefet Partisi Lideri Tutuklandı, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetteki Yeni Nesil Hareketinin lideri Şasivar Abdulvahid tutukladı.

Yeni Nesil Hareketinin yayın organı NRT TV'de yer alan haberde, Abdulvahid'in Süleymaniye Mahkemesinin aldığı karar gereğince tutuklandığı ifade edildi.

Abdulvahid, mahkeme salonuna girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz yasalara saygı duyup mahkemeye gidiyoruz. Kendimizden şüphe duymuyoruz ve yasaları ihlal etmedik. Başımızı koyduğumuz yolda tutuklanma, işkence ve ölüm dahi var." dedi.

Şasivar Abdulvahid, 20 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkililerini tehdit etmiş, KYB'nin kurucusu ve 3 Ekim 2017'de hayatını kaybeden Celal Talabani'nin oğullarının bir gün Süleymaniye'de asılacağını savunmuştu.

IKBY'de 30 Eylül'de düzenlenen milletvekili seçimlerinde Yeni Nesil Hareketi sekiz milletvekili çıkararak dördüncü parti olmuştu.

Abdulvahid, IKBY'de henüz kurulamayan koalisyon hükümetinde yer almayacaklarını belirterek muhalefette kalacaklarını kaydetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:18 Kaynak: AA

Süleymaniye, Güncel
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