IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA'nın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri Erbil'deki ofisinde inceleyen Türkmen Bakan Maruf, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Maruf, AA'ın hem Türkiye'de hem de dünyada önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

Irak Bölgesel Yönetimi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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