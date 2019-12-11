IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA'nın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri Erbil'deki ofisinde inceleyen Türkmen Bakan Maruf, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Maruf, AA'ın hem Türkiye'de hem de dünyada önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.