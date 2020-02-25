IKBY'den, Başbakan adayı Allavi'ye "güven vermedi" eleştirisi - Son Dakika
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IKBY'den, Başbakan adayı Allavi'ye "güven vermedi" eleştirisi

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ülkede hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Muhammed Tevfik Allavi'nin şu ana kadar attığı adımların güven vermediğini belirterek, programını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

IKBY'den, Başbakan adayı Allavi'ye

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ülkede hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Muhammed Tevfik Allavi'nin şu ana kadar attığı adımların güven vermediğini belirterek, programını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Neçirvan Barzani, Erbil'deki konutunda, Allavi ile Bağdat'ta "yeni kabine" için görüşmeler gerçekleştiren Kürt heyet ve IKBY'deki siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası IKBY'nin, Allavi'nin kurması planlanan hükümet hakkındaki yaklaşımını değerlendiren bir yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, IKBY'nin, Irak'ın mevcut sorunlarını çözecek, istikrar getirecek ve ülkeyi erken seçimlere hazırlayabilecek bir kabinenin kurulması için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi'nin şu ana kadar atmış olduğu adımların Iraklı birçok bileşenin güvenini kazanamadığına yer verilen açıklamada, kurulacak hükümetin tüm Iraklıların taleplerini karşılayabilmesi adına Allavi'den program ve çalışma yöntemini gözden geçirmesi istendi.

Açıklamada, yeni kabine için Kürt partilerin Iraklı siyasi partilerle görüşmelerinin devam edeceği de aktarıldı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, dün yaptığı açıklamada, meclisin güvenoyu oylaması için 27 Şubat'ta toplanacağını duyurmuştu.

Irak Bölgesel Yönetimi, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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