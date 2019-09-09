Son Dakika Haberleri: IKBY'den "binlerce Kerküklü hapiste tutuluyor" açıklamasına yalanlama
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IKBY'den "binlerce Kerküklü hapiste tutuluyor" açıklamasına yalanlama

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden (IKBY), Erbil ve Süleymaniye hapishanelerinde binlerce Kerküklünün bulunduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı; ilgili kurumların hapishaneleri ziyaret edebileceği bildirildi.

IKBY'den

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden (IKBY), Erbil ve Süleymaniye hapishanelerinde binlerce Kerküklünün bulunduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı; ilgili kurumların hapishaneleri ziyaret edebileceği bildirildi.

IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Valisi Rakan Said'in, 2003-2017 yıllarında tutuklanıp yargı önüne çıkarılmayan binlerce Kerküklünün Erbil ve Süleymaniye'deki hapishanelerde tutulduğu ifadesine yanıt verildi.

"Kerküklü tutukluların IKBY hapishanelerinde bulunduğu yönündeki ifadeler tamamen asılsız ve propagandadan ibarettir." denilen açıklamada, durumdan emin olmaları için sivil toplum örgütleri, uluslararası ve yerel kuruluşlara hapishane kapılarının açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, IKBY'ye yönelik asılsız ithamların arkasında da Kerkük Valisi Said'in yer aldığı belirtildi.

IKBY güvenlik güçlerince yakalanıp Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki hapishanelerde tutulan Kerküklü Arapların yakınları, 20 Temmuz'da çocuklarının serbest bırakılması için Kerkük Valisi Said'i ziyaret etmişti.

Vali Said, o dönem yaptığı açıklamada, binlerce Kerkük vatandaşının IKBY'ye ait asayiş güçleri tarafından tutuklandığını belirtmiş, alıkonulanların serbest bırakılması ya da yargı önüne çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Süleymaniye, Kerkük, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:22 Kaynak: AA
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