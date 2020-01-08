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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik'in gelişi ve karşılanması

Üçlü toplantının yapılması

Editöre Not: Görüntü kaynağından sessizdir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak ve bölgeye yönelik terör tehlikesinin olduğu bu dönemde ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyona destek verileceğini belirterek, krizin taraflarına IKBY topraklarını mevcut gerilimden uzak tutmaları çağrısında bulundu.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonrası Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik'in katılımıyla üçlü toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak yazılı açıklamada, üçlü görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin IKBY'nin tutumunun detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.