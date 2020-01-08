IKBY'den "Bölgemizi gerilimden uzak tutun" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY'den 'Bölgemizi gerilimden uzak tutun' çağrısı - Son Dakika

IKBY'den "Bölgemizi gerilimden uzak tutun" çağrısı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik'in gelişi ve karşılanması Üçlü toplantının yapılmasıEditöre Not: Görüntü kaynağından sessizdir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik'in gelişi ve karşılanması

Üçlü toplantının yapılması

Editöre Not: Görüntü kaynağından sessizdir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak ve bölgeye yönelik terör tehlikesinin olduğu bu dönemde ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyona destek verileceğini belirterek, krizin taraflarına IKBY topraklarını mevcut gerilimden uzak tutmaları çağrısında bulundu.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonrası Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik'in katılımıyla üçlü toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak yazılı açıklamada, üçlü görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin IKBY'nin tutumunun detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

IKBY'den Bölgemizi gerilimden uzak tutun çağrısı

Meclis Başkanı, Mesut Barzani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran gerginliğini görüşecek
IKBY Başbakanı Barzani: "Gerilimin bir parçası olmamak için elimizden geleni yapacağız" Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
20:11 Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
20:10 Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak - Son Dakika
20:07 "Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici" - Son Dakika
20:05 Galatasaray Kulübü: "Denetim kurulu görevine devam etmektedir" - Son Dakika
20:05 Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: IKBY'den "Bölgemizi gerilimden uzak tutun" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]