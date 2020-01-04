IKBY'den DEAŞ'ın yeniden güçlenebileceği uyarısı - Son Dakika
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IKBY'den DEAŞ'ın yeniden güçlenebileceği uyarısı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Irak'ta karışıklığın devam etmesi halinde terör örgütü DEAŞ gibi örgütlerin yeniden güçlenebileceği uyarısında bulundu.

IKBY'den DEAŞ'ın yeniden güçlenebileceği uyarısı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Irak'ta karışıklığın devam etmesi halinde terör örgütü DEAŞ gibi örgütlerin yeniden güçlenebileceği uyarısında bulundu.


IKBY Başkanlığı, dün ABD'nin hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesiyle ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.


Irak toprakları üzerinden başka ülkelerin tasfiye hesapları yapması ve buna yönelik adımların kabul edilmediğine yer verilen açıklamada, Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesi sonucu son yıllarda terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rolü bulunduğu iddia edilen Süleymani ve Mühendis'in öldürüldüğü ifade edildi.


"Irak ülkelerin çekişme sahasına dönüşmemelidir." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:


"Tarafları, sorunları diyalog ve barışla çözmeye, Irak'ın egemenliğine saygı duymaya davet ediyoruz. Bu karışıklık ve eylemlerin devam etmesi, Irak ve bölgeyi belirsiz bir geleceğe sürükleyeceği gibi DEAŞ gibi terörist örgütlerin güçlenmesine fırsat verecektir."

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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