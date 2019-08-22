Son Dakika Haberleri: IKBY'den "Domates yasağı"
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IKBY'den "Domates yasağı"

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) "yeterli yerli ürün" bulunduğu gerekçesiyle domatesin ithalatını yasakladı.

IKBY'den

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) "yeterli yerli ürün" bulunduğu gerekçesiyle domatesin ithalatını yasakladı.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı "yeterli yerli ürün" bulunduğu ve tarım sektörünü teşvik etmek amacıyla domates ithalatının yasaklanacağını bildirdi. Bakanlık, domates yasağının önümüzdeki Eylül ayından itibaren yürürlüğe geçeceğini belirterek, başka tarım ürünlerine de yasak getirmek için araştırma yapıldığını söyledi. Irak ve IKBY'deki çiftçiler ithal ürünlerin daha ucuz fiyata satıldığı için ürünlerinin satılamamasından duydukları rahatsızlığı dile getirmişti.


Irak Tarım Bakanlığı, aralarında yumurta ve tavuk olmak üzere birçok sayıda sebze ve meyvelerin komşu ülkelerden getirilmesini yasaklamıştı.


Yasağın ardından başta yumurta ve tavuk olmak üzere fiyatlarda büyük bir artış gözlendi. - ERBİL

Irak Bölgesel Yönetimi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:05 Kaynak: İHA
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