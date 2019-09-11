Son Dakika Haberleri: IKBY'den "Irak hükümeti bize 80 milyar dolar borçlu" iddiası
Son Dakika Güncel Haber

IKBY'den "Irak hükümeti bize 80 milyar dolar borçlu" iddiası

1 saat önce

Basın toplantısı salonundan detaylar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil'in basın mensuplarına açıklamaları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, Irak'ın kendilerine 80 milyar dolar borçlu olduğunu söyledi.

Basın toplantısı salonundan detaylar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil'in basın mensuplarına açıklamaları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, Irak'ın kendilerine 80 milyar dolar borçlu olduğunu söyledi.

Adil, Erbil'de bakanlar kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, Erbil- Bağdat hattındaki sorunlar ile nüfus sayımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erbil yönetiminin, sorunsuz şekilde aylık 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim ettiğinin altını çizen Adil, "Buna karşın aramızdaki mali sorunların çözülmesi gerekir. Eldeki belgelere göre, Irak hükümetinin bize 80 milyar dolar borcu var." diye konuştu.

IKBY'den Irak hükümeti bize 80 milyar dolar borçlu iddiası

Irak Bölgesel Yönetimi, Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi
ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu "Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" sorusuna Muharrem İnce'den yanıt: Arkadaşım benim, siyasi akrabam benim Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir'den Akın Birdal suikastiyle ilgili dikkat çeken anı: Öldü zannettiğim Birdal'ın elinden ödül aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:34:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IKBY'den "Irak hükümeti bize 80 milyar dolar borçlu" iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]