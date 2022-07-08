IKBY'den Kurban Bayramı tatili için Türkiye'ye yoğun rağbet var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Türkiye'yi tercih ediyor.

IKBY'den çok sayıda kişi yıl boyu ticaret, turizm ve eğitim gibi sebeplerle Türkiye'yi ziyaret ederken Kurban Bayramı öncesi bu ilgi daha da arttı.

Türkiye için vize başvurusunda bulunanların sayısı son günlerde binlerle ifade ediliyor. Erbil'deki otogarda da Türkiye'ye sefer yapan otobüslerde doluluk dikkati çekiyor.

AA muhabirine konuşan Nevzad Kerim Hüseyin, ailesiyle Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi. Hüseyin, "Türkiye'ye turistik ziyareti önemsiyorum çünkü orada turistlere iyi hizmet ediliyor. Türkiye coğrafyasıyla, yollarıyla, otel hizmetleriyle gelişmiş bir ülke. Türkiye'de doğal güzellikleri ve görülmesi gereken yerleri ziyaret ederek zamanımı keyifli geçiriyorum." diye konuştu.

Oğluyla ilk defa Türkiye ziyaretine hazırlanan Şükür İsmail ise, hem güzel vakit geçirmek hem de iş gereği Türkiye'ye gideceğini belirtti. İsmail, "Daha uzak bir ülke yerine bize daha yakın olan Türkiye'yi tercih ediyorum." dedi.

Erbil- Diyarbakır arasında otobüs şoförlüğü yapan Halef Sızci de Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun arttığını ve firmaların ek seferler düzenlediğini söyledi.