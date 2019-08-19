Son Dakika Haberleri: IKBY'den "Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız" açıklaması
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IKBY'den "Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız" açıklaması

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, Erbil'in günlük ihraç ettiği 250 bin varil petrolden elde ettiği gelire ilişkin "Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız." dedi.

IKBY'den
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, Erbil'in günlük ihraç ettiği 250 bin varil petrolden elde ettiği gelire ilişkin "Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız." dedi.
Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, petrol ve bütçe konularında Bağdat-Erbil hattında devam eden sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Irak merkezi yönetiminin IKBY'nin bütçedeki payında kesinti yapmayı sürdürdüğünü belirten Adil, "Bağdat'ın yaptığı bu kesinti, IKBY'nin günlük 250 bin varil petrol satışından elde ettiği gelirden çok daha fazla." dedi.
Halihazırda askıda kalan birtakım sorunların çözümünde Anayasa'nın temel alınması gerektiğini vurgulayan Adil, petrol ve mali konularda Bağdat ile iyi bir iş birliği olduğunu ve iki taraf arasında çeşitli ortak komiteler kurulduğunu ifade etti.
Erbil yönetiminin Irak bütçesinden payını alması için Bağdat'a teslim etmesi gereken günlük 250 bin varil petrol satışından elde ettiği gelire de değinen Adil, "Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Adil, son olarak IKBY'nin toplamda 1 milyondan fazla memuru bulunduğunu ancak Bağdat'ın bu memurların yalnızca 600 bini için maaş gönderdiğini belirterek, bu sorunun Erbil hükümetinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu dile getirdi.
Bağdat, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:06 Kaynak: AA
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