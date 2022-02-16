Üye Girişi
IKBY'den petrol gelirlerine ilişkin Irak Yüksek Federal Mahkemesinin kararına tepki - Son Dakika

IKBY'den petrol gelirlerine ilişkin Irak Yüksek Federal Mahkemesinin kararına tepki

16.02.2022 01:43
IKBY'den petrol gelirlerine ilişkin Irak Yüksek Federal Mahkemesinin kararına tepki

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Yüksek Federal Mahkemesinin "IKBY gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğu" kararının, "adaletsiz" ve "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Yüksek Federal Mahkemesinin "IKBY gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğu" kararının, "adaletsiz" ve "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

IKBY Hükümeti, Irak Yüksek Federal Mahkemesinin IKBY'nin gaz ve petrol yasasına ilişkin kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, IKBY ve Irak merkezi hükümetinin, 2021 yılındaki federal bütçe yasası kapsamında, IKBY'nin petrol üretme ve satma hakkı olduğu konusunda anlaştığı hatırlatıldı.

"Federal Yüksek Mahkemenin bu kararı, adaletsiz, anayasaya aykırı ve Kürdistan Bölgesi'nin haklarını ve anayasal yetkilerini ihlal ediyor." denilen açıklamada, kararın "kabul edilemez" olduğu belirtilerek, mahkemenin daha fazla araştırma yapması önerisinde bulunuldu.

"Sözleşmeleri korumak için önlemler alınacak"

Açıklamada, IKBY'nin Irak Anayasası'nda yer alan haklarından feragat etmeyeceği ve bu konuda federal hükümetle birlikte anayasal bir çözüme ulaşma çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

Ayrıca, IKBY'nin "petrol ve gaz sektöründe yapılan tüm sözleşmeleri korumak ve muhafaza etmek için tüm anayasal, yasal ve hukuki önlemleri alacağı" vurgulandı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi kararı

Mahkemeden gün içinde çıkan kararda, "IKBY'deki petrol ve gaz yasası, federal yönetim (Bağdat) anayasasına aykırıdır ve yasal değildir." denilmişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi kararında, IKBY hükümetine petrol ve gaz ihracatı anlaşmalarında Petrol Bakanlığı ve Mali Denetim Divanına bilgi vermek zorunluluğu getirilerek, "Bölgeden ihraç edilen petrol gelirleri merkezi yönetim Petrol Bakanlığına teslim edilmeli." ifadesi yer almıştı.

YORUMLAR
500

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Petrol, Irak, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY'den petrol gelirlerine ilişkin Irak Yüksek Federal Mahkemesinin kararına tepki - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi
00:56 Şampiyonlar Ligi'nde büyük bozgun! Manchester City, deplasmanda Sporting'i farkla yendi
00:49 Meteoroloji gün verip uyardı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor
00:42 Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı
00:25 İçme suyunda virüs tespit edildi! Vatandaşlar hastaneye koştu
00:22 Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor
00:09 İsrail güçleri, 55 yaşındaki koltuk değnekli adamı darbetti
23:53 Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı
23:52 Son Dakika: Biden'dan Rusya'ya gözdağı: ABD, NATO topraklarının her karışını savunacak
23:28 Tuzlaspor'un yıldızından futbol var olduğu sürece unutulmayacak gol!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 01:49:27. #1.13#
SON DAKİKA: IKBY'den petrol gelirlerine ilişkin Irak Yüksek Federal Mahkemesinin kararına tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement