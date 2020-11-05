IKBY'den "PKK saldırılarının tekrarlanmaması için önlemler alacağız" açıklaması - Son Dakika

IKBY'den "PKK saldırılarının tekrarlanmaması için önlemler alacağız" açıklaması

05.11.2020 23:03
IKBY'den

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırılarının devam edip etmeyeceğinin bilinmediğini belirterek, "IKBY, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için önlemler alacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırılarının devam edip etmeyeceğinin bilinmediğini belirterek, "IKBY, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için önlemler alacak." dedi.

AA muhabirine yazılı açıklama yapan Adil, terör örgütü PKK mensuplarının dün Duhok'un Amedi ilçesinde 1 Peşmergeyi öldürdüğü saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Adil, hükümetin her zaman IKBY ve halkını her türlü saldırıdan korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

Adil, "IKBY, PKK saldırılarının bir daha olup olmayacağını bilmiyor ancak IKBY, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için önlemler alacak." ifadesini kullandı.

PKK'nın Peşmerge ve IKBY polisine yönelik saldırıları

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının 24 saat içinde ikinci defa IKBY polisine saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütünün, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisine yönelik saldırısı, Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde gerçekleşmişti.

Akşamüzeri düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilmişti.

PKK'nın dün de Çemanke nahiyesinde, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaraladığı bildirilmişti.

Terör örgütü mensupları dün ayrıca Çemanke'de Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Peşmerge Güçleri Genel Örgütlenme Kurulu Sorumlusu Tuğgeneral Hasan Nuri, terör örgütünün yola döşediği mayını Peşmergenin geçişi sırasında patlattığını, ardından ise roketatar ve ağır silahlarla saldırdığını söylemişti.

Nuri, "Beş askeri araç ve bir grup Peşmerge ile bölgedeki güçlerimizi ziyaret edip seminer düzenleyecektik. Yolda konvoyumuz PKK'lıların pususuna denk geldi. İlk başta yola döşedikleri mayın bir aracımızda patladı, daha sonra RPG roketatar ve BKC silahlarla bize ateş açtılar." diye konuşmuştu.

IKBY Bakanlar Kurulu, saldırıyı sert şekilde kınamış ve bunu "kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelemişti.

PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed de 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Peşmerge, Terör, IKBY, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY'den 'PKK saldırılarının tekrarlanmaması için önlemler alacağız' açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Tuba Ünsal, Trump'a oy verenleri eleştirdi: Aklınız nerede? Son Dakika: ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıkladı Trump'ın peş peşe hile suçlamalarına Biden'dan tek cümlelik yanıt: Sabırlı olun Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti
Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti         
22:43
ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi         
22:10
Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın         
21:35
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde duygu dolu anlar: Karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde duygu dolu anlar: Karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı         
21:16
Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu         
19:49
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 23:13:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: IKBY'den "PKK saldırılarının tekrarlanmaması için önlemler alacağız" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei