Son Dakika Haberleri: IKBY domates ithalatını yasakladı
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IKBY domates ithalatını yasakladı

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yurt dışından domates alımına yasak getirdi.

IKBY domates ithalatını yasakladı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yurt dışından domates alımına yasak getirdi.

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Heme Salih, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, yerli üreticinin korunması amacıyla 1 Eylül'den itibaren domates ithalatına izin verilmeyeceğini söyledi.

Yerli üretimin kalkındırılması için çalışacaklarını belirten Salih, "İç piyasada talebi karşılayacak kadar üretimi yapılan her ürünün ithalatını yasaklayacağız." dedi.

Salih, yerli domatesin iç piyasada talebi karşılamaması ve fiyatlarda ciddi oranda artış olması durumunda farklı bir karar alabileceklerini ifade etti.

"En çok İran'dan ithal ediyoruz"

AA muhabirine konuşan Erbil Meyve ve Sebze Hali esnaflarından İsmail Muhammed, şu anda iç pazarda domates fiyatının düştüğünü dile getirdi.

Domatesi İran, Türkiye ve Suriye'den ithal ettiklerini belirten Muhammed, "En çok İran'dan ithal ediyoruz. Domates ithalatı yasağı nedeniyle fiyatlarda biraz artış olabilir ancak pazara olumsuz etkisi olmayacaktır." diye konuştu.

Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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