IKBY: "Düşüncelerimiz (Türkiye'deki) yangınlardan etkilenenlerle birlikte" - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Türkiye'deki orman yangınından endişe duyduklarını belirterek, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını umduklarını kaydetti.
IKBY Başkanlığı, Twitter hesabından Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'deki orman yangınından endişe duyulduğu belirtilen mesajda, "Düşüncelerimiz yangınlardan etkilenenlerle birlikte ve yetkililerin yangını bir an önce kontrol altına almasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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