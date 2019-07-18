Son Dakika Haberleri: IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı
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IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), dün Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırının önceden planlanmış bir terör saldırısı olduğunu bildirdi.

IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), dün Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırının önceden planlanmış bir terör saldırısı olduğunu bildirdi.
IKBY Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, yaptığı yazılı açıklamada, "Yapılan ilk incelemelere göre Erbil'de 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren saldırı, önceden planlanmış ve hedefli bir terör olayıdır." ifadelerini kullandı.
Soruşturma sürecinde ilerleme kaydedildiğini belirten Adil, daha fazla bilginin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.
Türkiye, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:54 Kaynak: AA
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