IKBY, Erbil'e füze saldırısında bir vatandaşın hafif yaralandığını duyurdu - Son Dakika
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IKBY, Erbil'e füze saldırısında bir vatandaşın hafif yaralandığını duyurdu

13.03.2022 05:56
IKBY, Erbil'e füze saldırısında bir vatandaşın hafif yaralandığını duyurdu

IKBY, Erbil'e yönelik füze saldırısı sonucu bir vatandaşın hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı.

IKBY, Erbil'e yönelik füze saldırısı sonucu bir vatandaşın hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı.

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından Erbil'e yönelik füzeli saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırı sonucu bazı bina ve evlerde hasar meydana geldiği ancak can kaybının yaşanmadığı duyurularak, bir vatandaşın ise hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." denilmişti.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedilmişti.

IKBY Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Erbil'deki çok sayıda saldırı füzelerle gerçekleştirildi ve füzelerin hiçbiri Erbil'de inşaatı devam eden yeni ABD konsolosluğuna isabet etmedi. Ancak yerleşkenin etrafındaki alanlar füzelerle vuruldu." ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca, Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan habere göre, televizyon kanalının yakınlarına düşen füzeler nedeniyle hasar oluştuğu kaydedilmişti.

Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki uçuşların ise normal şekilde devam ettiği duyurulmuştu.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Anti-Terör Birimi, Erbil'e balistik füze saldırısının Irak dışından yapıldığını duyurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Anti-Terör Birimi, Erbil'e balistik füze saldırısının Irak dışından yapıldığını duyurdu. Irak Başbakanı el-Kazımi, Erbil füze saldırısını kınadı Irak Başbakanı el-Kazımi, Erbil füze saldırısını kınadı

Saldırı, Erbil, Terör, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY, Erbil'e füze saldırısında bir vatandaşın hafif yaralandığını duyurdu - Son Dakika


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