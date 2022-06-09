Açıklamada ayrıca, saldırıda "MOSSAD'a ait bir aracın hedef alındığı" ve bir kişinin öldürüldüğüne yönelik iddialar da yalanlandı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu - Son Dakika

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