IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu - Son Dakika
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IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu

09.06.2022 12:47
IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu

?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Erbil'e yönelik dünkü saldırıda kullanılan İHA'nın, Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasından yönlendirildiğini açıkladı.

? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Erbil'e yönelik dünkü saldırıda kullanılan İHA'nın, Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasından yönlendirildiğini açıkladı.

IKBY Anti-Terör Birimi resmi Facebook sayfasında, IKBY Güvenlik Konseyinin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Saldırıda kullanılan İHA, Pirde (Altunköprü) kasabası sınırından, (Irak) Hizbullah milisleri tarafından Erbil'e yönlendirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıda "MOSSAD'a ait bir aracın hedef alındığı" ve bir kişinin öldürüldüğüne yönelik iddialar da yalanlandı.

Erbil'de dün akşam saat 21.30'da Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 sivilin yaralandığı ve sivil araçların da hasar gördüğü bildirilmişti.

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IKBY: 'Erbil'e yönelik İHA saldırısı, Hizbullah tarafından gerçekleştirildi' IKBY: 'Erbil'e yönelik İHA saldırısı, Hizbullah tarafından gerçekleştirildi' Irak'ın Erbil kentinde patlama meydana geldi (2) Irak'ın Erbil kentinde patlama meydana geldi (2)
Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu - Son Dakika

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