IKBY: Erbil saldırısıyla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmalar sürüyor
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:26 Kaynak: AA
(IKBY), Erbil
'deki Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın antiterör timleri tarafından yakalandığını hatırlatarak, olayla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Adil, terörist Dağ'ın yakalanması vesilesiyle güvenlik güçleri ve onlara yardım eden vatandaşlara teşekkür etti.
IKBY Emniyet Müdürlüğü
, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.
Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye
'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.
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