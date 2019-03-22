Son Dakika Haberleri: Ikby, Feribot Faciasından Dolayı Yas İlan Etti

Ikby, Feribot Faciasından Dolayı Yas İlan Etti

7 dakika önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Musul kentinde dün yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasında hayatlarını kaybedenler için Nevruz kutlamalarını iptal ederek yas ilan etti.

Ikby, Feribot Faciasından Dolayı Yas İlan Etti, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Musul kentinde dün yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasında hayatlarını kaybedenler için Nevruz kutlamalarını iptal ederek yas ilan etti.

IKBY hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da yaşanan faciadan dolayı Nevruz etkinliklerinin iptal edildiği belirtilerek, "Dün Musul'daki feribotun batması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği faciadan dolayı üzüntülüyüz" ifadeleri kullanıldı.

IKBY'nin bütün kurumlarının olayın hemen ardından kazazedelere yardım için seferber edildiği kaydedilen açıklamada, yardım görevinin ulusal ortaklık ve kardeşlikten kaynaklandığını belirtildi. IKBY hükümeti ayrıca, 24 Mart'a kadar devam etmesi planlanan Nevruz kutlamalarının iptal edildiğini de aktardı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Musul'da 100 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etmişti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:15 Kaynak: İHA

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