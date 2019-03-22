Ikby, Feribot Faciasından Dolayı Yas İlan Etti

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dicle Nehri'ndeki Facia Anı Kamerada! 93 Kişi Böyle Can Verdi!

Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi

Nil Karaibrahimgil ve Kalben, Bir Kadının Darp Edildiği Mekandaki Konserlerini İptal Etti