Ikby Günlük Petrol İhracatının 250 Bin Varilinin Gelirini Bağdat'a Ödeyecek
4 saat önce
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) günlük ihraç ettiği petrolün 250 bin varilinin gelirini Bağdat’a teslim edeceğini açıkladı. Ülkenin güneyindeki Basra kentini ziyaret eden Gadban, burada düzenlediği basın toplantısında, “IKBY’nin 2019 yılı bütçesine göre günlük 250 bin varil petrolün gelirini merkezi yönetime teslim edeceğinden memnuniyet duyuyoruz.” dedi. IKBY’nin günlük 420 bin varil petrol ürettiğini dile getiren […]The post IKBY günlük petrol ihracatının 250 bin varilinin gelirini Bağdat’a ödeyecek appeared first on Enerji Enstitüsü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:35
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