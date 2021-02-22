IKBY İçişleri Bakanı, Erbil'deki roket saldırısına karışanların kente sızdığını söyledi - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente yönelik roket saldırısına karışanların kent içine sızdığını söyledi.

Ahmed, 15 Şubat'ta Erbil'e düzenlenen roket saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

"Maalesef kontrol noktalarında kendilerine kolaylık sağlanan bazı kişiler bu durumu suistimal etti." diyen Ahmed, bu kişilerden bazılarının Erbil'e ve havalimanına roket saldırısında bulunmak için kent içine sızdığını kaydetti.

Ahmed, Irak merkezi hükümetiyle birlikte soruşturma için ortak bir komisyon kurduklarını belirterek, Irak hükümetinin suçluları yakalamaları ve cezalarını vermelerini temenni ettiklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı, Erbil'e düzenlenen roket saldırısında yaralanan ve hastanede tedavi gören bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü, Erbil Havalimanı'nı hedef alan roketlerin IKBY içinden atıldığını açıklamıştı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Erbil Havalimanı'nı hedef alan roketlerin IKBY sınırları içinden atıldığını söylemişti.

Söz konusu roketlerden birinin 5,5, diğerinin ise 8 kilometre uzaklıkta bulunan iki mevziden atıldığını kaydeden Resul, "Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıda kullanılan roketler, Irak Kürdistan Bölgesi sınırları içinden fırlatıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.