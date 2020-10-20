IKBY İçişleri Bakanlığı: IKBY'de 1 milyona yakın iç göçmen ve sığınmacı yaşıyor - Son Dakika

IKBY İçişleri Bakanlığı: IKBY'de 1 milyona yakın iç göçmen ve sığınmacı yaşıyor

20.10.2020 11:53
IKBY İçişleri Bakanlığı: IKBY'de 1 milyona yakın iç göçmen ve sığınmacı yaşıyor, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), terör ve iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden 996 bin 861 iç göçmen ve sığınmacının bulunduğu bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), terör ve iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden 996 bin 861 iç göçmen ve sığınmacının bulunduğu bildirildi.

IKBY İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, iç göçmen ve sığınmacıların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, Erbil, Süleymaniye ve Duhok vilayetlerinde 737 bin 365 iç göçmen ve 259 bin 496 sığınmacının bulunduğu, bu kişilerin yüzde 37'sinin 37 kampa dağıldığı kaydedildi.

İç göçmen ve sığınmacıların yüzde 49'unun Erbil, yüzde 30'unun Duhok ve yüzde 21'inin Süleymaniye'de barındığı aktarıldı.

Suriyeli sığınmacılar ve Iraklı iç göçmenler

Suriye'de 2011'in sonunda iç savaşın patlak vermesi üzerine, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde ikamet eden birçok Suriyeli Kürt, IKBY'ye göç etti. Sığınmacılar, başta Erbil olmak üzere, kamplarda veya kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde hayatlarına devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinin ardından ise Irak'ta, yoğunlukla Sünnilerin ikamet ettiği vilayetlerden IKBY'ye doğru, iç göç yaşandı.

DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesine Ağustos 2014'teki saldırısını bahane ederek bölgede konuşlanan terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle de birçok Ezidi kamplarda yaşamını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Erbil, Terör, IKBY, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY İçişleri Bakanlığı: IKBY'de 1 milyona yakın iç göçmen ve sığınmacı yaşıyor - Son Dakika

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