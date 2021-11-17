IKBY: Iraklı Kürtleri Avrupa'ya göç etmeye iterek bölgede kaos yaratmak isteyenler var - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Iraklı Kürtleri Avrupa'ya göç etmeye sürükleyerek bölge halkı arasında kaos ve karmaşa yaratmak isteyenler olduğunu ifade etti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Adil, AA muhabirine, Avrupa'ya göç etmek amacıyla ülkelerini terk eden Iraklı Kürtlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Adil, IKBY'den gelerek Belarus- Polonya sınırında bekleyen Kürtlerin sayısına ilişkin şu an için ellerinde net bir veri olmadığını belirtti.

"Maalesef bazı taraflarda bu insanları Avrupa'ya göç etmeye iterek Kürdistan Bölgesi halkı arasında kaos ve karmaşa yaratma iradesi var." ifadelerini kullanan Adil, ayrıca, bu insanları yasa dışı yollarla Avrupa'ya girmeye yönlendiren kaçakçı grupları olduğunu da kaydetti.

IKBY yetkilisi, açıklamasında, "Hükümetin kuruluşundan bu yana 120 binden fazla iş fırsatı yarattık ve Kürdistan Bölgesi halkına faydalı olmak için daha fazla iş fırsatları, yatırım projeleri ve hizmet sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

IKBY: PKK, Belarus'a göç eden Kürtleri, karalama kampanyası için kullanıyor

IKBY Güvenlik Konseyi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Belarus'a göç eden Iraklı Kürtlerin, terör örgütü PKK ile kaçakçılar tarafından IKBY'yi karalamak amacıyla kullanıldığını belirtmişti.

Açıklamada, "Bu vatandaşlardan bazıları, gitmek istedikleri ülkelere kabullerini sağlamak için PKK, kaçakçılar, turizm şirketleri ile siyaset tüccarları tarafından farklı bahaneler üretmeleri ve Kürdistan'a çeşitli ithamlarda bulunmaları suretiyle kullanıldılar." ifadesine yer verilmişti.

Konseyin açıklamasında ayrıca, "IKBY'nin özgürce yaşamak için güvenli bir sığınak olduğu, hiç kimsenin siyasi sorun ya da kişisel özgürlüklerin sınırlanması nedeniyle göç etmeye mecbur kalmadığı" ifade edilmişti.

Son haftalarda IKBY'deki aktivistler ve muhalif siyasetçiler, Kürtlerin Belarus'a, oradan da Avrupa'ya göçlerinin artmasında, kötü yaşam koşulları ve kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Avrupa'ya göç etme arayışındaki çok sayıda Iraklı Kürt, Belarus-Polonya sınırındaki ormanlık alanlarda bekliyor.