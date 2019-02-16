Son Dakika Haberleri: Ikby İran'a Petrol İhracatını Durdurdu

Ikby İran'a Petrol İhracatını Durdurdu

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlar çerçevesinde İran'a yaptığı petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Ikby İran'a Petrol İhracatını Durdurdu, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlar çerçevesinde İran'a yaptığı petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran'a yaptığı petrol ihracatını durdurdu. Bu kararın ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlar çerçevesinde alındığını belirtilirken IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaptığı açıklamada, tankerlerle İran'a Pervizhan, Başmağ ve Hacıümran sınır kapılarından ham petrol ihracatının ileri bir tarihe kadar durdurduğunu bildirildi.

Pervizhan Sınır Kapısı Müdürü, İran tarafına IKBY'yi boş tankerlerin gönderilmesi konusunda haberdar ettiklerini belirterek, 2 gün içerisinde sınır kapısında bulun tankerlerin geçişine izin verileceğini kaydetti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Politika
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