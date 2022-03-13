IKBY: İran bu saldırıları defalarca tekrarlamıştır - Son Dakika
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IKBY: İran bu saldırıları defalarca tekrarlamıştır

13.03.2022 15:26
IKBY: İran bu saldırıları defalarca tekrarlamıştır

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızlarının, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmesinin ardından IKBY hükümeti yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "13 Mart 2022'de Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınlarındaki bir İsrail üssünü vurma bahanesiyle Erbil'e yapılan korkakça saldırı, sivil bölgeleri hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

"Saldırının faillerinin propagandasının gerçekten uzak olduğu" yinelenen açıklamada, "İran bu saldırıları defalarca tekrarlamıştır ve uluslararası toplumun bu korkakça saldırılar karşısında sessiz kalması, devam etmelerinin önünü açacaktır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası kurumlara çağrıda bulunulan açıklama şöyle devam etti:

" Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği, Arap Birliği, federal hükümet, Irak parlamentosu ve İran hükümetini bu temelsiz saldırıları acilen araştırmaya, hedeflenen yerleri ziyaret etmeye, gerçekleri halka göstermeye ve bu saldırılar konusunda gerçek ve güçlü bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."

Ne olmuştu?

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmişti.

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Erbil, Irak, IKBY, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY: İran bu saldırıları defalarca tekrarlamıştır - Son Dakika


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