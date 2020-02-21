IKBY, İran ile sınır kapılarını kapattı - Son Dakika
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IKBY, İran ile sınır kapılarını kapattı

41 dakika önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran'da ölümcül korona virüsünün tespit edilmesi üzerine, İran ile bütün sınır kapılarını kapattı.

IKBY, İran ile sınır kapılarını kapattı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran'da ölümcül korona virüsünün tespit edilmesi üzerine, İran ile bütün sınır kapılarını kapattı.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), korona virüsü tespit edilmesinin ardından İran ile sınır kapılarının ticaret ve seyahat için ileri bir tarihe kadar kapatılmasını istedi. Karar uyarınca, İran'da bulunan IKBY vatandaşlarının sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. IKBY ile İran arasında 4 sınır kapısı bulunurken, Irak'ın güneyindeki Misan ile Basra illerinde de sınır kapıları kapatılmıştı. - ERBİL

Irak Bölgesel Yönetimi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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