IKBY, Necef uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak'ın güneyindeki Necef kentinde ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından kente yapılan uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.



IKBY Sivil Havacılık Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Necef'te bir korona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından Erbil ve Süleymaniye Uluslararası Havalimanlarından kente yapılan bütün uçuşların ileri bir tarihe kadar askıya alındığı belirtildi.



Necef'te okullar tatil edildi



Öte yandan, ilk vakaya rastlanan Necef kentinde bütün okulların tatil edildiği açıklandı. Irak Eğitim Bakanlığın talimatı doğrultusunda öğrencilerin sağlık durumu için olası bir salgını önlemek amacıyla okulların ileri bir tarihe kadar tatil edildiği açıklandı. - ERBİL