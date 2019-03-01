Son Dakika Haberleri: Ikby'nin 2018'de Petrol Gelirleri Arttı

Ikby'nin 2018'de Petrol Gelirleri Arttı

27 dakika önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 2018’in üçüncü çeyreğinde 35 milyon 677 bin varil petrol ihraç ederek 2.26 milyar dolar gelir sağladı. Raporda, IKBY’nin boru hattıyla Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilen petrolle 2.26 milyar dolar gelir sağladığı belirtildi. Bir varil petrolü yaklaşık 63 dolar olarak satışa sunan IKBY’nin 1 Temmuz-30 Eylül 2018 tarihleri arasında net kazancının […]The post IKBY’nin 2018’de petrol gelirleri arttı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Ikby'nin 2018'de Petrol Gelirleri Arttı, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 2018'in üçüncü çeyreğinde 35 milyon 677 bin varil petrol ihraç ederek 2.26 milyar dolar gelir sağladı.

Raporda, IKBY'nin boru hattıyla Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilen petrolle 2.26 milyar dolar gelir sağladığı belirtildi. Bir varil petrolü yaklaşık 63 dolar olarak satışa sunan IKBY'nin 1 Temmuz-30 Eylül 2018 tarihleri arasında net kazancının yaklaşık 1.3 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Irak merkezi hükümeti ile muhalefetteki partiler tarafından "petrol geliri ve satışının şeffaf olmadığı" suçlamasına muhatap olan Erbil yönetimi, ABD merkezli Deloitte ile anlaşma imzalayarak gelirlerinin kontrol edilmesini istemişti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:40 

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