IKBY'nin Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Maruf, AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bakan Maruf ve beraberindeki heyeti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Maruf, Irak'ta resmi olarak sayım yapılmasa da 3 milyon Türkmen yaşadığını ancak terör örgütleri DEAŞ ve PKK baskısıyla birçok Türkmen ile diğer etnik grupların yerlerini terk ettiğini ifade etti.

Telafer'den binlerce Türkmen ve Hıristiyan'ın DEAŞ ve PKK şiddeti nedeniyle ayrıldığını belirten Maruf, "AA'nın bize verdiği destek gerçekten takdire şayan. Mazlumların sesi oldu ve en başta da Türkmenlerin." diye konuştu.

Maruf, AA'nın Soranice yayınlarının da önemli bir işlev gördüğünü vurguladı.

Karagöz de AA'nın Irak'ın kuzeyinde yaşanan tüm gelişmeleri en güçlü şekilde dünyaya servis ederek uluslararası kamuoyunu bilgilendirdiğini söyledi.

AA'nın Irak Türkmen kültürünü tanıtan haberlere özel önem verdiğini dile getiren Karagöz, Türkmen basın mensuplarının eğitimi için desteklerinin süreceğini kaydetti.