IKBY'nin ilk ITC'li Bakanı: Türkiye ile Erbil arasında ilişkilere olumlu yansıyacak
3 saat önce
değerlendirmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:12 Kaynak: DHA
değerlendirmede bulundu. Bakanlığının, Türkiye
ile Erbil
arasındaki ilişkilere olumlu yansıyacağını belirten Selim
, şunları söyledi:
"Bakanlığım, Türkmenlerin hakları ve maneviyatı tarafından çok önemli. Türkmenler ve buradaki etnik gruplar arasındaki ilişkiler arasında büyük rol oynayacak. Diğer taraftan maneviyatı çok önemlidir. İlk defa olduğu için Türkmen Cephesi'nde özellikle bakan olması, bu da farklı bir avantaj ortaya koyuyor. Bu noktada biz her zaman Türkmenler olarak olumlu köprü olmak istiyoruz. Türkiye ile Erbil arasında ilişkilere olumlu yansıyacak."
- Irak
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi! Bursalı esnaf, Türkiye'ye S-400'leri gönderen Putin'e kol böreği yollayarak teşekkür etti Çömez, 12 yıl sonra Türk topraklarına ayak bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi