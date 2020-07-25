IKBY'nin Süleymaniye Havalimanı 1 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinin havalimanı 4 ay aradan sonra 1 Ağustos'ta yeniden açılacağı bildirildi.
Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Tahir Abdullah, Irak Sivil Havacılık Kurumunun gelecek Ağustos ayından itibaren ülkedeki bütün havalimanlarının yeniden faaliyete geçmesi kararı uyarınca, söz konusu havalimanın Ağustos ayının başında itibaren hizmete açılacağını duyurdu. Havalimanının uçuş seyahatlerini karşılamak için gereken bütün hazırlıklarını tamamladığını belirten Abdullah, "Süleymaniye Uluslararası Havalimanı, Irak Sivil Havacılık Kurumuna başvuruda bulunan bütün havayolları şirketlerinin uçak seferlerini karşılayacak" dedi.
Irak Sivil Havacılık Kurumu korona virüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde 17 Mart'tan bu yana uçak seferlerini yasaklamıştı. - ERBİL